*BARANGAY COGON HAS MOST NUMBER OF PUSHERS, WHILE BOOY HAS THE MOST NUMBER OF USERS IN TAGBILARAN CITY

*IN MARIBOJOC, DRAWING OF LOTS BREAKS THE TIE BETWEEN TWO CANDIDATES FOR BARANGAY CAPTAIN IN CABAWAN WHO GARNERED SAME NUMBER OF VOTES

…………..

*BOL-ANONG TINUN-AN SA MEDISINA, GIPATAY SA DAKBAYAN SA SUGBO

*GIPUSIL PATAY ANG USA KA IMPORMANTE SA MILITAR DIDTO SA LUNGSOD SA BATUAN

*DUHA KA SUNDALO, USA KA SIBILYAN NASAMDAN SA ENGKWENTRO SA BILAR, ARMAS, MGA BALA UG DOKUMENTO SA NPA NAREKOBER SA MILITAR

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics