TODAYS TOP NEWS THURSDAY MARCH 8, 2018
Mar 8th, 2018 by headlines
*BODIES OF QUARRY LANDSLIDE VICTIMS IN ANDA RETRIEVED AFTER ONE DAY AND 17 HOURS
*PUBLIC CALLS FOR POLITICAL WILL FROM THE CITY ADMINISTRATION IN ADDRESSING ABUSES OF TRICYCLE DRIVERS
……………
*GOB. CHATTO MIMANDO PAG-IMBESTIGAR SA PAGDAHILI SA YUTA SA DAPIT SA BARANGAY CANDABONG, LUNGSOD SA ANDA DIIN NANGOBKOB OG ANAPOG ANG DUHA KA TAWO NGA NATABUNAN SA DAKONG BATO NGA NAHAGBONG
*WALA PA GIHAPON KAABOT SA DILG-BOHOL ANG DISMISSAL ORDER BATOK KANG PANGLAO MAYOR NILA MONTERO
*IPAHIGAYON KARONG BUNTAG ANG GROUNBREAKING SA MINI-GRID OFFICE SA SMALL POWER UTILITIES GROUP SA POBLACION, CORTES
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