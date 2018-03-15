TODAYS TOP NEWS THURSDAY MARCH 15, 2018
Mar 15th, 2018 by headlines
*FIRST COOP-RUN GASOLINE STATION IN TAGBILARAN SUDDENLY RAISES PRICES CLOSE TO THE PUMPING PRICES OF BIG 3’S DEALERS
*DPWH SEC. MARK VILLAR EXPECTED TO BE IN BOHOL TOMORROW TO INAUGURATE THE LOAY-CLARIN BRIDGE WITH THIRD DISTRICT CONGRESSMAN ARTHUR YAP
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*SA IKATULONG HIGAYON, MOBISITA SA BOHOL ANG KALIHIM SA AGRIKULTURA KARONG ADLAWA
*GILAHOGAY ANG MGA OPISYAL SA LTO DINHI SA BOHOL
*SUSIHON SA MGA TINUGYANAN SA DEP-ED DINHI SA BOHOL ANG GIKATAHO NGA DUNAY MGA TINUN-AN SA JAGNA NGA NAINGOG GISUDLAN OG DAUTANG ESPIRITO
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