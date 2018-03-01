TODAYS TOP NEWS THURSDAY MARCH 1, 2018
Mar 1st, 2018 by headlines
*BUREAU OF FIRE PROTECTION KICKS OFF FIRE PREVENTION MONTH TODAY
*GOVERNOR EDGAR CHATTO DISAPPOINTED AT CONTINUED PROLIFERATION OF CONTRABAND INSIDE THE BOHOL DISTRICT JAIL AND EYES RESHUFFLE OF JAIL GUARDS
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*GIAWHAG SA BOL-ANON NGA CDA ADMINISTRATOR, BENJIE OLIVA, ANG UBANG KOOPERATIBA NGA SUNDUGON ANG BOHOL COMMUNITY MULTIPURPOSE COOPERATIVE NGA BAG-OHAY PA LAMANG MIBUKAS OG GASOLINAHAN NGA MAS UBOS OG PRESYO ITANDI SA UBANG KOMPANYA SA LANA
*ANG PANALANGIN NI POPE FRANCIS GIPADANGAT SA PAPAL NUNCIO NGADTO SA MGA MITAMBONG SA UNANG MISA SA PAGBUKAS SA SIMBAHAN SA BACLAYON
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