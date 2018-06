*TOWNS ON ALERT FOR ANY EMERGENCY RESPONSE OPERATIONS IN THE LIGHT OF TORRENTIAL RAINS BROUGHT ABOUT BY TROPICAL DEPRESSION DOMENG AND ANOTHER LOW PRESSURE AREA COMING

*KARAPATAN’S FACT-FINDING IN BILAR CLASH AFFECTED AREAS VIOLATES HAGUE AGREEMENT IN REFUSING TO WORK WITH LOCAL MONITORING BOARD FOR CARHRIHL

………………

*236 KA MGA BAG-ONG NAPILING OPISYAL SA SK SA BOHOL WALA KATAMBONG SA MANDATORY TRAINING

*NAKALIGIS NA SAB ANG SOUTHERN STAR BUS DIDTO SA LUNGSOD SA LOAY DIIN PATAY ANG 60 ANYOS NGA BIKTIMA

*PABILING GIISA ANG RED TIDE ALERT SA KADAGATAN SA DAUIS OG TAGBILARAN

*GIISIP SA MGA SAKOP SA SWAT TEAM SA BOHOL NGA NAKAB-OT NA ANG HUSTISYA SA PAGPATAY SA MAYOR SA BUENAVISTA HUMAN SA PAGKAPATAY USAB SA MIPATAY SA MAYOR NGA SI EMEGDIO APARECE JR. NGA GIILANG MOST WANTED PERSON SA REGION 7

