TODAYS TOP NEWS THURSDAY JUNE 6, 2018
Jun 6th, 2018 by headlines
*BOHOL WARNED OF FLOODING AS TORRENTIAL RAINS BROUGHT ABOUT BY TROPICAL DEPRESSION DOMENG CONTINUE
*WOMAN SUSPECTED OF TRYING TO SNEAK SHABU TO BOHOL DISTRICT JAIL CLAIMS SHE BROUGHT TAWAS
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*SAMA SA MIAGING MGA KATUIGAN, KUWANG GIHAPON ANG MGA CLASSROOMS SA MGA PANGPUBLIKONG TUNGHAAN, SUMALA SA DEPED
*NAGKINAHANGLAN ANG BOHOL OG 797 KA MGA MAGTUTUDLO
*MIANI OG NAGKALAIN-LAING REAKSYON SA MGA BOL-ANON ANG PAGHALOK NI DUTERTE SA BABAENG PINAY SA SOUTH KOREA
*ANG LUNGSOD SA CARMEN MAKIGTIGI SA NUTRITION GREEN AWARD SA NNC
*NAGPAHIMANGNO ANG COMELEC-BOHOL NGA DILI KALINGKOD SA PWESTO ANG MGA NIDAOG NGA KANDIDATO NGA MAPAKYAS PAGSUMITER SA ILANG SOCE
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