TODAYS TOP NEWS THURSDAY JUNE 28, 2018
Jun 28th, 2018 by headlines
*CONTROVERSIAL, SHARPSHOOTER COP. SPO1 ADONIS DUMPIT TURNED INTO HIGH-PROFILE DRUG PUSHER AND DRUG PROTECTOR; AND WAS KILLED IN A SHOOTOUT WITH NBI AND REGIONAL INTELLIGENCE DIVISION IN AN OPERATION YESTERDAY
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*KAHADLOK NGA GIBATI SA MGA MOLUPYO SA BARANGAY SAN ISIDRO, NAHUPAY HUMAN MAPATAY SI SPO1 ADONIS DUMPIT
*MAHIDANGAT DINHI SA BOHOL KARONG ADLAWA SI PRESIDENTE DUTERTE ARON MAOY MAMULONG SA PANAGTIGOM SA MGA BISE MAYOR SA PILIPINAS KARONG HAPON
*GISUGDAN NA PAG-INSPEKSYON SA MGA SAKOP SA BUREAU OF FIRE PROTECTION SA LUNGSOD SA PANGLAO ANG MGA UNIT SA SOUTHERN STAR BUS COMPANY NGA GIKATAKDANG MOBALIK SA ILANG PAG-BIYAHE SA MGA MOSUNOD NGA ADLAW
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