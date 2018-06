*BOHOL HAS EXPERIENCE TO SHARE IN DISASTER RISK REDUCTION AND PREPAREDNESS, ACCORDING TO ANDREW MCELROY, THE COORDINATOR ON THE PACIFIC OF THE UNISOR

*DEPED SECRETARY LEONOR BRIONES IS EXPECTED TO BE IN BOHOL TODAY FOR THE 10TH MANAGEMENT COMMITTEE MEETING OF THE DEPARTMENT OF EDUCATION

…………..

*ANG KASAMTANGAN KARON NGA HEPE SA DILG-BOHOL NGA SI LOUISELLA LUCINO NATUDLO NGA MAOY BAG-ONG DILG-7 ASSISTANT REGIONAL DIRECTOR, MOHULIP SI ELIAS FERNANDEZ JR. ISIP HEPE SA DILG-BOHOL SUGOD SUNOD SEMANA

*MOSUGOD NA SAB ANG COMELEC OG PANGPANGREHISTRO OG MGA BOTANTE KARONG HULYO 2

*GISUTA KARON SA MGA OTORIDAD KUNG DUNA BAY KALABOTAN ANG NASIKOP NGA LIDER SA NPA SA ENKWENTRO SA BILAR NIADTONG MAYO 15

*HAYAN POSIBLENG MOABOT SA BUHATANG REHIYONAL SA DEPED ANG GIKATAHONG PAGPANGAMRAS OG TINUN-AN SA USA KA MATUTUDLO SA LUNGSOD SA VALENCIA

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics