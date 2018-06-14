TODAYS TOP NEWS THURSDAY JUNE 14, 2018
Jun 14th, 2018 by headlines
*LTO-7 REGIONAL DIRECTOR VOWS TO INTRODUCE NEW SYSTEM AT LTO-TAGBILARAN TO ADDRESS COMPLAINTS OF DELAYED TRANSACTIONS
*CEBU’S SHARPSHOOTER COP, SPO1 ADONIS DUMPIT, IS BACK IN BOHOL
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*ANG SK FEDERATION PRESIDENT SA LUNGSOD SA DAUIS NGA SI CHRISTIAN VICTOR BOLOS III MAOY NAPILI NGA SK FEDERATION PRESIDENT SA TIBOOK LALAWIGAN SA BOHOL
*PATAY ANG USA KA MOLUPYO SA TALIBON HUMAN NADASMAGAN OG MOTORSIKLO ATOL SA BISPERAS SA PISTA SA LUNGSOD SA SIKATUNA
*NASIKOP SA CIDG ANG USA KA MOLUPYO SA ISLA SA SANDINGAN SA LUNGSOD SA LOON TUNGOD SA PAGHUPOT OG PALTIK NGA KALIBRE 38
*SUBLING GIPASABOT NI ENGR. FRANCIS ANTONIO FLORES, ANG HEPE SA FIRST DISTRICT ENGINEERING OFFICE SA DPWH, NGA WALA SILA MAGPATAKA OG PANGBUNGKAG SA MGA KALSADA NGA WALA MI-AGI UG SAKTONG PROSESO UG INSPECTION
*SUGDAN NA SA DILI MADUGAY ANG PAGTUKOD SA DRUG REHABILITATION CENTER DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL, SUMALA NI CABINET SECRETARY LEONCIO EVASCO JR.
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