*UNESCO NATIONAL COMMISSION LEADS PRE-ASSESSMENT ON BOHOL’S BID FOR GLOBAL GEOPARK TITLE

*BOHOL TAKES PART IN THE CEBU LEG OF THE PHILIPPINE EXTRACTIVE INDUSTRIES TRANSPARENCY INITIATIVE (PH-EITI) IN RESPONSE TO PRESIDENT DUTERTE’S CALL TO ACTION ON ENVIRONMENTAL PROTECTION

*BOHOL PROUD OF THIRD DISTRICT CONGRESSMAN ART YAP’S EASE OF DOING BUSINESS ACT AS PRESIDENT DUTERTE MENTIONED THE LAW IN HIS STATE-OF-THE-NATION ADDRESS

*GIIMBESTIGA SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG ILLEGAL QUARRY SA JAGNA UG DUERO

*DUNAY USA KA JAIL GUARD SA BOHOL DISTRICT JAIL NAGPOSITIBO SA DROGA ATOL SA GIPAHIGAYONG RANDOM DRUG TEST DILI PALANG DUGAY

*MAGKIGTIGUM SI CABSEC JUN EVASCO SA MGA MAYOR SA BOHOL KARONG ADLAWA

*MAGTAGBO ANG MGA KADAGKUAN SA DEPARTMENT OF AGRICULTURE DINHI SA BOHOL UG SA REHIYON ARON HISGUTAN KUNG UNSAY MGA ANGAYANG HIMOON KALABOT SA PLANONG PABAHAAN UG ISDA ANG KAMERKADUHAN DINHI SA BOHOL

