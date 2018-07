*LAST THREE QUAKES JUST HAD FIVE DAYS IN BETWEEN AS MONITORED BY PHIVOLCS, THE LATEST WAS AT DAWN YESTERDAY IN TUBIGON

*GO NEGOSYO NOW DIRECTED ON MENTORSHIP AND MARKETS, ACCORDING TO CONGRESSMAN ART YAP

*NAPASIDAAN ANG LTO NGA MAGPADAYON ANG PAGPANGDAKOP SA MGA KOLORUM NGA MGA PANGPUBLIKONG SAKYANAN DINHI SA BOHOL

*MIKUNHOD KARONG PANAHUNA ANG SUPLAY SA KARNENG BABOY NGA IPAMALIGYA SA KAMERKADUHAN ILABI NA SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN.

*SULBARON NI DA SECRETEARY MANNY PIÑOL ANG PAGMIHIT SA SUPLAY SA KARNE DINHI SA BOHOL

*GIKLARO NI PROVINCIAL ELECTION SUPERVISOR ELISEO LABARIA WA PA HINGPIT NGA MADISKWALIPIKA ANG 77 KA MGA OPISYAL NGA SK SA BOHOL NGA GIKATAHO SA MIAGI NGA POSIBLENG DILI MAKAPUNGKO

*BUKAS NGA BISITAHON SA PUBLIKO KUTOB KARONG ADLAWA ANG BRP FRANCISCO DAGOHOY NGA NAA KARON MIDUNGGO SA PANTALAN SA TAGBILARAN

*NAKIT-AN NA ANG LANGYAW NGA GIKATAHONG NAWALA NGA GIKABALAKA SA KAPULISAN

*MOBISITA SA KAMPO DAGOHOY ANG BAG-ONG PRO-7 REGIONAL KARONG ADLAWA

