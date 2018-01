*OFFICE OF THE PROVINCIAL AGRICULTURIST CONTINUES ASSESSING THE DAMAGE BROUGHT ABOUT BY TROPICAL DEPRESSION AGATON ON THE FARMLANDS IN BOHOL

*THIRD DISTRICT CONGRESSMAN ARTHUR YAP DISTRIBUTES RELIEF GOODS TO TYPHOON AGATON VICTIMS IN LOBOC, IN COORDINATION WITH THE FEDERATION OF THE FILIPINO CHINESE CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY INC. (FFCCCII)

*NAKITA SA CITY TRAFFIC MANAGEMENT OFFICE SA TAGBILARAN NGA HAPSAY PA ANG PAGPATUMAN SA ONE-WAY LOOP SYSTEM SA COMMERCIAL DISTRICT SA SYUDAD PAGBALIK KAGAHAPON SA ADLAW NGA TINGTRABAHO UG TINGKLASE SA MGA TUNGHAAN

*UPAT KA MGA BARANGAY SA LUNGSOD SA SEVILLA ANG NAKA BENIPISYO SA PROYEKTONG PANUBIG NGA GIHATAG SA USA KA NON GOVERNMENT ORGANIZATION SA REPUBLIC OF SAN MARINO

*MUGNAON SA PROVINCIAL INTELLIGENCE AND DETECTIVE MANAGEMENT BRANCH SA BOHOL POLICE PROVINCIAL OFFICE ANG USA KA TRACKER TEAM NGA MAOY MOTUTOK SA PAGPANGITA UG PAGSIKOP SA GRUPO SA DAKONG SINDIKATO SA MGA MANGINGILAD NGA NAKABIKTIMA OG MGA NEGOSYANTENG BOL-ANON

*GILAUMAN NGA MAKAPASULBONG SA TURISMO SA SIKATUNA ANG SAGUNSON NGA PAGTUGPA SA MGA LANGYAW’NG DIGNITARYO, MATOD NI MAYOR JOSE ELLORIMO JR.

