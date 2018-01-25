TODAYS TOP NEWS THURSDAY JANUARY 25, 2018
Jan 25th, 2018 by headlines
*MILITARY UNITS IN BOHOL HOPEFUL TO GET PART OF THE AMMUNITION AND EXPLOSIVES PROVIDED BY UNITED STATES TO ARMED FORCES OF THE PHILIPPINES FOR COUNTERTERRORISM OPERATIONS
*PUBLIC COMMUTERS QUESTION PROPOSED REMOVAL OF SMALL TERMINALS AROUND CITY SQUARE PARKING SPACE
…………….
*SA DILI MADUGAY GILAUMAN NGA MAKA-ISYU NA UG TEMPORARY OPERATORS PERMIT (TOP) ANG MGA SAKOP SA CITY TRAFFIC MANAGEMENT OFFICE (CTMO) SA TAGBILARAN NGADTO SA MGA TRAFFIC VIOLATORS.
*GIANGKON SA PDEA DINHI SA BOHOL NGA NAGLISUD NA SILA KARON PAGPANAKOP SA MGA NAHABILING TIGPAYUHOT OG DROGA NGA KARON NAGBANTAY NA SA ILANG MGA LIHOK KUNG DUNAY BAG-ONG MOKONTAK NGA MGA MOPALIT OG SHABU
*UGMARON ANG “LAKE TUPAS” ARON POSIBLENG MAKADANI OG MGA TURISTA NGA MOSUROY SA LUNGSOD SA ANTEQUERA
*GISUGDAN NA SA LTO-TAGBILARAN ANG PAGPANG-ISYU OG MGA DRIVER’S LICENSE NGA MOLUNGTAD OG LIMA KA TUIG DIIN MAHUMAN DAYON SULOD LANG SA LIMA KA MINUTO ANG PAGPRINTA SA MGA LISENSYA
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics