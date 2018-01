*THIRD DISTRICT CONGRESSMAN ARTHUR YAP DISMISSES AS HARASSMENT, THE CASE FILED BY THE OMBUDSMAN REGARDING THE PHILRICE

*DTI ASSURES THERE WOULD BE NO INCREASE IN THE PRICES OF COMMODITIES BECAUSE OF THE TAX REFORM FOR ACCELERATION AND INCLUSION (TRAIN) LAW

*PIPILA KA MGA BARANGAY KAPITAN SA LUNGSOD SA CARMEN ANG GIKATAHU NGA GIPANGAYUAN UG KWARTA SA MGA TAWO NGA NAGPAILANG MGA SAKOP SA NPA

*MISAAD ANG BAG-ONG HEPE SA KAPOLISAN SA BOHOL NGA SEGUROHON NIYA ANG KALUWASAN UG SEGURIDAD SA MGA BOL-ANON

*MAGTAGBO ANG SANGGUNIANG PANLALAWIGAN, MGA HINGTUNGDAN SA TURISMO UG LTFRB ARON TUKION ANG MAHITUNGOD SA SOUTH WEST TOURS COMPANY

*TUKION SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN KARONG ADLAWA ANG SUGYOT NGA MAGDUGANG OG CONGRESSIONAL DISTRICT SA BOHOL

