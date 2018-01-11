TODAYS TOP NEWS THURSDAY JANUARY 11, 2018
Jan 11th, 2018 by headlines
*CITY HALL PLANS TO IMPLEMENT COLOR-CODING OF TRICYCLES AND PROHIBITING THEM ALONG NATIONAL HIGHWAY
*CITY VETERINARIAN URGED ANEW TO ADDRESS CONCERNS ON DOGS LEFT TO ROAM THE STREETS THAT OFTEN LED TO ACCIDENTS
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*HIMOON KARONG ADLAWA ANG PAGPULI SA BAG-ONG HEPE SA 302ND INFANTRY BRIGADE DINHI SA BOHOL
*PORMAL NA NGA MILINGKOD ISIP ACTING MAYOR SA LUNGSOD SA PANGLAO SI BISE MAYOR PEDRO FUERTES HUMAN GISUSPENDER SA OMBUDSMAN SI MAYOR NILA MONTERO
*GISAAD SA MGA DAGKONG PANAGATAN NGA ILANG DIREKTANG IBALIGYA NGADTO SA KOOPERATIBA NGA GIILA SA PROBINSIYA ANG ILANG MAKUHANG ISDA ARON MATABANGAN ANG KAGAMHANANG PROBINSIYAL NGA MOUBOS ANG PRESYO SA ISDA SA BOHOL
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