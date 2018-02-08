TODAYS TOP NEWS THURSDAY FEBRUARY 8, 2018
Feb 8th, 2018 by headlines
*PUBLIC CALLS FOR A THIRD PLAYER IN THE TELCO INDUSTRY TO IMPROVE INTERNET SPEED
*FRANCHISE FOR TAGBILARAN-PANGLAO REQUIRES NO APPROVAL FROM MUNICIPAL GOVERNMENT, ACCORDING TO LTFRB ASSISTANT REGIONAL DIRECTOR REY ELNAR
……………….
*MIKUNHOD OG 70 PORSYENTO ANG KASO SA DENGUE DINHI SA BOHOL SA TUIG 2017 ITANDI SA NIAGING TUIG 2016, TAGBILARAN CITY MAOY NAG-UNA
*GIBANTAYAN KARON SA KAPULISAN SA LUNGSOD SA SEVILLA ARON MATINO KUNG DUNA BAY MGA SAKOP SA NPA NGA NAKASULOD HUMAN SA TAHO NGA DUNAY MGA ARMADONG TAWO NGA NASIGPATAN
*GISAAD SA BAG-ONG HEPE SA KABOMBEROHAN SA BOHOL NGA MAHATAGAN OG PAGTAGAD ANG KAKUWANG SA KAGAMITAN SA MGA KABOMBEROHAN SA KALUNGSORAN SAMA SA FIRE TRUCKS
*PATAY ANG USA KA BABAYENG KOREANO HUMAN NAHULOG SA GISAKYANG BANGKA UG NAIGO SA SABAD ANG PAA SAMTANG NAGLAWIG GIKAN SA BALICASAG ISLAND PADUNG SA VIRGIN ISLAND
*MAYOR SUMAYLO NANGHINAUT SA MAAYONG SERBISYO SA BOHOL WATER
*ANDAM NA ANG TANAN ALANG SA CVIRAA KARONG BUWANA, MATOD SA DEPARTMENT OF EDUCATION-7
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics