TODAYS TOP NEWS THURSDAY FEBRUARY 22, 2018
Feb 22nd, 2018 by headlines
*DAUIS TOWN AVOIDING FATE LIKE THAT OF ITS NEIGHBORING TOWN, PANGLAO
*ANOTHER TOKHANG SURRENDERER SHOT
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*BILLETING QUARTER UG PLAYING VENUE SA CVRAA 2018, HIPNO NA, KASAGARAN LUGAR NGA PAGADUWAAN DINHI SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN
*GITUKOD NGA BAG-ONG MUNISIPYO SA BALILIHAN, TINGUHA NGA MAHUMAN SA TUNGATUNGA KARONG TUIGA
*GIBENDISYONAN NA ANG BAG-ONG NA-RENOBAR NGA CPG SPORTS SA KANTIDAD NGA P100 MILYONES
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