TODAYS TOP NEWS THURSDAY FEBRUARY 1, 2018
Feb 1st, 2018 by headlines
*NPA REMNANTS SUSPECTED OF BEING BEHIND SUSPICIOUS PERSONS MONITORED IN BOUNDARY AREAS OF BOHOL
*NFA-BOHOL RESERVES AVAILABLE SUPPLY OF RICE FOR DSWD AND RELIEF OPERATIONS
*JCI BOHOLANA KISSES CONTRIBUTES TO THE CAMPAIGN TO KEEP COASTAL AREA OF PANGLAO CLEAN
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*NAPALGANG PATAY ANG USA KA LANGYAW SULOD SA USA KA LAWAK PAABANGAN DIDTO SA LUNGSOD SA PANGLAO
*GIPANIGURO SA NATIONAL FOOD AUTHORITY (NFA) NGA MOBALIK RA SA NORMAL ANG SUPLAY SA NFA RICE DINHI SA BOHOL GIKAN SA NASINATI KARON NGA KAKUWANG DYUTAY SA GIDAGHANON SA MGA BUGAS SA NFA NGA ANIA SA LALAWIGAN
*GITINGUHA SA PAMUNUAN SA GOVERNOR CELESTINO GALLARES MEMORIAL HOSPITAL (GCGMH) NGA MABUTANGAN OG MALASAKIT CENTER ANG TAMBALANAN SA SAYONG BAHIN NING TUIGA
*MOKABAT SA DUL-AN 3 MILYONES KA PESOS ANG BANA-BANA SA KANTIDAD SA BUTANE ANG NASAKMIT ATUL SA PAGRONDA SA PANIMALAY UG BODEGA SA KANHI MAYOR SA LILA NGA SI ALFONSO LIM
*NIKUNHOD ANG GIDAGHANON SA KRIMEN SA LALAWIGAN SA BOHOL SA TUIG 2017, SUMALA SA BOHOL POLICE PROVINCIAL OFFICE
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