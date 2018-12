*MORE THAN 600 OF THE 1,109 BARANGAYS OF BOHOL FAILED TO LIQUIDATE FINANCIAL ASSISTANCE WHICH IS THE REASON THEY COULD NOT BE QUALIFIED FOR ADDITIONAL FINANCIAL ASSISTANCE FROM THE PROVINCIAL GOVERNMENT

*SIX MORE DENGUE PATIENTS ADMITTED AT GOVERNOR CELESTINO GALLARES MEMORIAL HOSPITAL

*GI-HANGYO NI NFA BOHOL PROVINCIAL MANAGER PENG EVASCO ANG MGA NFA RICE RETAILERS NGA DILI BALIBARAN ANG MGA KONSUMEDOR NGA BUOT MOPALIT OG NFA NGA BUGAS

*GIHIMAKAK NI DEPUTY SPEAKER ART YAP NGA NAKADAWAT ANG IYANG DISTRITO OG 2 KA BILYON KA PESOS NGA KANTIDAD SA APROBADONG MGA PROYEKYO UBOS SA 2019 NATIONAL BUDGET PLAN NGA GI-PAAGI UG INSERTIONS

*ANDAM NA ANG KAPOLISAN SA BOHOL SA PAGPAKATAP SA ILANG MGA TAWO ARON MOBANTAY SA KAHAPSAY UG KALINAW ATUL SA SIMBANG GABI NGA MAGSUGOD KARONG DISYEMBRE 16

*GISUGDAN NA ANG “OPLAN LIGTAS BIYAHE” SA PANTALAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN AGI’G PAGPANGANDAM SA PAGDAGSA SA DAGHANG MGA SUMASAKAY OG BARKO KARONG NAGSING-ABOT ANG KAPASKUHAN

*TULO KA DAGKONG SUBA SA BOHOL ANG NAAPIL SA LISTAHAN SA MGA DAPIT NGA PAHINLOAN SA DENR

