TODAYS TOP NEWS THURSDAY AUGUST 9, 2018
Aug 9th, 2018 by headlines
*COASTAL LAW ENFORCEMENT COUNCILS IN BOHOL FACE CHALLENGE OF SUSTAINING SEABORNE PATROL AGAINST ILLEGAL FISHING
*LGUs IN THE ALBUR SANITARY LANDFILL CLUSTER TACKLES FEES TO BE COLLECTED AND OTHER AGREEMENTS IN THE OPERATION OF THE ALBUR SANITARY LANDFILL
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*DEAD ON THE SPOT ANG USA KA DRIVER UG MOTORSIKLO SA DIHANG AKSIDENTENG NABANGGAAN OG DEPASAHERUAN NGA BUS SA LUNGSOD SA GUINDULMAN
*TUKION SA HUNTA PROBINSYAL ANG PAGMIHIT SA SUPLAY SA KARNE DINHI SA LALAWIGAN ATUL SA SESYON UGMA
*NANGANTI BUHATANG REHIYONAL SA DOLE-7 NGA DILI NILA ILIBKAS ANG GIPAHAMTANG NGA STOPPAGE ORDER NGADTO SA KONTRAKTOR SA GITUKOD NGA BUILDING KANSANG BEAM NAHAGSA NGA MAOY GIKAINGNAN SA PAGKAMATAY SA USA KA TRABAHANTE, HANGTOD MAKATUMAN ANG KONTRAKTOR SA GIPANGAYO NGA MGA REKISITOS SA DOLE-7
*NAGPAHIMANGNO SI GOBERNADOR CHATTO SA MGA MAYOR NGA DILI TUGOTAN ANG PAGTUKOD OG EDIPISYO NGA WA MOTUMAN SA ACCESSIBILITY LAW
*DILI PA HIPNO ANG LUGAR NGA KABALHINAN SA MGA BADJAO NGA SA PAGKAKARON ANAA NANIMUYO DAPLIN SA DAGAT SA BARANGAY TOTOLAN, DAUIS, SUMALA NI MAYOR MERIAM SUMAYLO
*GIDAGSA SA KATAWHAN ANG MGA PBA LEGENDS NGA MILINGAW ATUL SA KASAULOGAN SA IKA-298 NGA SUMAD SA PAGKATUKOD SA DAUIS
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