*VICE PRES. LENI ROBREDO WILL ARRIVE HERE THIS MORNING FROM MANILA FOR A VISIT AT LOURDES NATIONAL HIGH SCHOOL IN PANGLAO

*DOTR PROJECT MANAGER, ENGR. ED MANGALILI, PRE-EMPTS VICE LENI ROBREDO’S VISIT BY TURNING OVER AND INAUGURATING LIVELIHOOD AND TRAINING CENTER AT THE NEW BOHOL AIRPORT RESETTLEMENT AREA

…………

*GI-PROTESTAHAN SA PIPILA KA MGA GINIKANAN SA MGA TINUN-AN SA BOOY ELEMENTARY SCHOOL SA SYUDAD SA TAGBILARAN ANG SCHOOL PRINCIPAL TUNGOD SA GI-INGONG DILI TRANSPARENT SA PANALAPI UG ANG PAGPAKITA NIINI UG DILI MAAYONG BATASAN.

*GIHINGUSGAN SA MGA HINGTUNGDAN SA TURISMO NGA UNAHON ANG PAGPAHIULI SA MGA BAYBAYON SA PANGLAO AYHA ANG PAGPAGUBA SA MGA ILLEGAL STRUCTURES

*MAS ANDAM PA ANG KABOMBERUHAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN KON UGALING ADUNAY MAHITABONG DAKONG SUNOG SA SYUDAD UG MGA SILINGANG LUNGSOD

*GATUO SI KANHI PNP CHIEF UG KARON DIREKTOR SA BUREAU OF CORRECTIONS DIRECTOR GENERAL BATO DELA ROSA NGA ANG GUBAT SA ILLEGAL NGA DROGA ANHA MAGSUGOD SA PAMILYA

*MADUNGGUAN NA ANG PANTALAN SA BARANGAY CATAGBACAN SA LUNGSOD SA LOON SUD SA BUWAN SA SEPTEMBRE

