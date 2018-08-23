TODAYS TOP NEWS THURSDAY AUGUST 23, 2018
Aug 23rd, 2018 by headlines
*VIDEO PRODUCTION OF DREAMCAT CRUISES IMPRESSES NETIZENS AS IT FEATURES BOHOL KNOWN PERSONALITIES AND MISS UNIVERSE 2014 CANDIDATES
*ANOTHER TOKHANG SURRENDERER ARRESTED IN BUY-BUST OPERATION IN TAGBILARAN CITY
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*PIPILA KA MGA BARANGAY NGA BAG-OHAY PA GIDEKLARANG DRUG FREE, ADUNAY MGA NADAKPANG DURUGISTA
*GIKABALAK-AN NGA DILI MOABOT KARONG SEMANAHA ANG GISAAD NGA 20 KA TONELADANG ISDA GIKAN SA ZAMBOANGA TUNGOD KAY WA PA NAKABAYAD ANG USA KA GRUPO NGA MAOY MOBALIGYA SA MGA ISDA DINHI SA BOHOL
*MIKABAT PA LANG 5,807 ANG NAPRINTA NGA MGA PLASTIC DRIVER’S LICENSE SA TEMPORARY OFFSITE PRINTING OFFICE SA LTO NGA NAHAMUTANG SA ALTURAS MALL SA TAGBILARAN
*NAG-UNA SI CONGRESSMAN ART YAP UG GISUNDAN NI CABSEC LEONCIO EVASCO JR. SA SURVEY SA DYRD KAGAHAPON KUNG KINSA ANG GUSTO SA KATAWHAN NGA MAMAHIMONG SUNOD NGA GOBERNADOR
*GIDAKOP SA NBI ANG IGSOON SA SEAMAN NGA NANG-BLACKMAIL NGA IPAKATAP SA FACEBOOK ANG HUBO NGA HULAGWAY SA USA KA MAESTRA
*DAKPAN SA BUY BUST OPERATION SA UBAY ANG USA KA BAYOT NGA SUSPEK SA PAGPATAY SA USA KA 15 ANYOS NGA LALAKI SA LUNGSOD SA TALIBON
*GILUNGKAB UG GIKAWATAN SA USA KA MANANAGAT NGA NAGTRABAHO SA ELZON 6 FISH CARRIER ANG USA KA TINDAHAN SA LOAY FISH PORT UG GILUGOS PA ANG KINSE ANYOS NGA WORKING STUDENT NGA NATULOG SUD SA TINDAHAN
*120 KA MGA PARI SA BOHOL MITAMBONG SA CLERGY ASSEMBLY OF THE ECCLESIASTICAL DIDTO SA DAKBAYAN SA SUGBO
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