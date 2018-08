*ONE CONSTRUCTION WORKER DIES, TWO OTHERS INJURED IN AN ACCIDENT AT THE SITE OF THE ONGOING CONSTRUCTION OF A COMMERCIAL BUILDING AT THE LEASED PROPERTY THAT USED TO BE THE HNU MAIN CAMPUS WHEN THE COPING BEAM COLLAPSED

*DOH-7 REGIONAL DIRECTOR JAIME BERNADAS LEADS DISCUSSIONS ON HEALTH LEADERSHIP AND GOVERNANCE WITH MUNICIPAL HEALTH OFFICIALS

*MIPASALIG ANG BUHATAN SA DOLE DINHI SA BOHOL NGA BANTAYAN NILA ANG PAGPATUMAN SA BAG-ONG MINIMUM WAGE ORDER DINHI SA LALAWIGAN

*GIPAABOT NGA MADUGANGAN PA OG 20 KA LIBO KA SAKO SA NFA RICE ANG IHATOD DINHI SA BOHOL GIKAN SA CEBU DEPOT SA NFA

*GI-HALF MAST ANG MGA BANDILA SA TANANG KWERPO SA KAPULISAN SA REHIYON 7 AGI’G PAGTAHOD SA NAPATAY NGA PULIS SA SUGBO

*GILUSAD DINHI SA BOHOL ANG KAMPANYA BATOK SA MGA RIDING IN TANDEM CRIMINALS PINAAGI SA “PNP CLEAN RIDERS”

*GIBALHIN NA ANG HEPE SA KAPULISAN SA UBAY UG ANG HEPE SA TOURIST POLICE TUNGOD KAY MILAPAS NA SA DUHA KA TUIG ANG ILANG GIHUPTAN NGA KATUNGDANAN

*NAKALINGKAWAS GIKAN SA KAMATAYON ANG USA KA CASUAL NGA KAWANI SA DPWH HUMAN GIPUSIL SA RIDING IN TANDEM DIDTO SA LUNGSOD SA SAGBAYAN

