*5 TONS OF FISH ARRIVED EARLY THIS MORNING IN TIME FOR THE LAUNCHING OF BOHOL FISH MARKET WITH DA SEC. MANNY PINOL

*THIRD DISTRICT CONGRESSMAN ART YAP INSTALLED AS ONE OF THE NEW DEPUTY SPEAKERS

*GIPANIGURO SA BFAR NGA DE KALIDAD PA ANG MGA ISDA GIKAN SA MINDANAO NGA GIDALA DINHI SA BOHOL UG IPAMALIGYA SA BARATONG PRESYO ATOL SA PAGLUSAD SA BOHOL FISH MARKET UG TIENDA

*GIPASABOT SA PANGU SA PDRRMO NGA GIHIMO ANG INTER AGENCY CAPABILITY EXERCISE AGI OG PAGPANGANDAM SA PAGDAGSANG SA MGA TURISTA SA BOHOL TUNGOD SA NAGSINGABOT NGA PAGBUKAS SA BOHOL PANGLAO INTERNATIONAL AIRPORT

*ANDAM ANG BOHOL BATOK SA TERORISMO, SUMALA KANG GOB. CHATTO

*LAING KASO SA PAGHIKOG ANG NATALA UG NIINING HIGAYONA DIDTO NA SAB SA LUNGSOD SA CORTES NAHITABO

*GIHAGIT SA CHAIRMAN SA DANGEROUS DRUGS BOARD ANG MGA LOKAL NGA OPISYAL NGA IPABILING MAMINTINAR NGA DRUG CLEARED ANG MGA BARANGAY, SECRETARY CATALINO CUY MIINGON NGA DILI HANGTOD SA HANGTOD ANG PAGKA DRUG CLEARED SA 321 KA BARANGAY SA BOHOL

*NAALARMA ANG KAPULISAN SA LUNGSOD SA DAGOHOY KALABOT SA PAGSIAW SA MGA MENOR DE EDAD NGA NAGMANEHO OG MOTORSIKLO NGA WAY LISENSYA

