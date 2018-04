*250-THOUSAND-PESO WORTH OF SHABU CONFISCATED IN ONE DAY IN TWO SEPARATE OPERATIONS IN TAGBILARAN CITY

*NAPOCOR INSTALLS POWER SUPPLY SYSTEM IN THE ISLAND OF CUAMING IN THE TOWN OF INABANGA THAT WILL FINALLY MAKE ELECTRICITY AVAILABLE 24 HOURS IN THE ISLAND BARANGAY

*GIDAGAN SA TAMBALANA ANG LALAKI NGA HINGKOD ANG PANGIDARON HUMAN NALUMOS SA CAINGET BEACH SA MAY BARANGAY BOOL SA SYUDAD SA TAGBILARAN

*DUNA NAY BAG-ONG LABAW ANG DEPED BOHOL SUGOD ABRIL 10

*GALAUMAN NGA MAHIMONG REGULAR SA TRABAHO ANG LIBOAN KA MGA TRABAHANTE SA JOLLIBEE SUBAY SA MANDO SA DEPARTMENT OF LABOR AND EMPLOYMENT KARONG BAG-O

*MAGTIGOM ANG COMELEC UG MGA TINOGYANAN SA BALAOD PARA HISGUTAN ANG SEGURIDAD SA PINILIAY SA BARANGAY UG SK

*GISIKOP SA KAPULISAN DIDTO SA LUNGSOD SA CATIGBIAN ANG TULO KA LALAKI NGA NANGULATA UG NANI-ON OG ARMAS SA USA KA 15 ANYOS NGA TINUN-AN SUD SA MANTASIDA NATIONAL HIGH SCHOOL

*GILARAW SA MGA BOKAL SA BOHOL NGA MAGGAMA OG ORDINANSA NGA DAKPON NA ANG BISAN KINSANG MAKIT-AN NGA MAGHUKAS MAGMANEHO OG MOTORSIKLO

