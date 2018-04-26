TODAYS TOP NEWS THURSDAY APRIL 26, 2018
Apr 26th, 2018 by headlines
*DENR AND RESORT OWNERS IN PANGLAO TACKLE 20-METER SALVAGE ZONE
*TTIFA CLARIFIES THAT ONLY FIVE FOREIGN NATIONALS VISITED THEM ON SUNDAY AND NOT 30 AS THE MILITARY INTELLIGENCE SOURCES HAS EARLIER STATED
………….
*GITUNGUHA SA KAPITOLYO NGA MAMAHIMONG DRUG-FREE
*GIAPROBAHAN NA SA COMMITTEE LEVEL SA KAMARA ANG BALAODNON NGA MAG-USAB SA NGALAN SA PANGLAO ISLAND NGADTO NA SA DAUIS-PANGLAO ISLAND
*MAS DAGHAN ANG MGA LALAKI KAYSA BABAYE NGA GUSTONG MAKAANGKON OG KATUNGDANAN SA BARANGAY UG SANGGUNIANG KABATAAN SA BOHOL
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