TODAYS TOP NEWS THURSDAY APRIL 12, 2018
Apr 12th, 2018 by headlines
*FORMER GOVERNOR RELAMPAGOS TOPS DYRD SURVEY FOR GOVERNOR, CLOSELY FOLLOWED BY THIRD DISTRICT CONGRESSMAN ART YAP
*DILG SECRETARY EDUARDO AÑO JOINS BOHOL IN COMMEMORATING THE INFILTRATION OF ABU SAYYAF MEMBERS IN INABANGA
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*GIPAHIBAW SA COMELEC-BOHOL NGA ANG MGA MOKANDIDATO SA PILIAY SA BARANGAY UG SK MAHIMO NA NGA MOKUHA OG COC
*SUNDON GIHAPON SA KAPULISAN ANG NAANDAN NGA IBALHIN ANG MGA PULIS NGA DUNAY PARYENTE NGA MOLANSAD SA PINILIAY SUNOD BUWAN
*7 KA TAWO ANG GISIKOP TUNGOD SA ILLEGAL NGA PAGPANAGAT SA LUNGSOD SA GETAFE
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