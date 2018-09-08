TODAYS TOP NEWS SATURDAY SEPTEMBER 8, 2018
Sep 8th, 2018 by headlines
*CAPITOL TO IMPLEMENT BETTER SYSTEM IN DISPOSING OPSWD BUFFER STOCK OF RICE AFTER CONTROVERSY IN LOON
……………………..
*SI CABSEC EVASCO ANG GITUBOY SA GRUPO NI BISE GOBERNADOR DIONISIO BALITE PAGKAGOBERNADOR SA 2019 MIDTERM ELECTION
*HILOM PA SA PUBLIKO KARON ANG PADAYON BOL-ANON, APAN KUSOG NA ANG SUPORTA SA GRUPO KALUNGSORAN TIBOOK LALAWIGAN NGA SI DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP ANG ILANG SUPORTAAN PAGKA-GOBERNADOR SA PINILIAY SUNOD TUIG
*MODAGAN GYUD SI BISE GOBERNADOR BALITE PAGKAKONGRESISTA SA TERSERO DISTRITO SA 2019 MIDTERM ELECTION
*BISE GOBERNADOR BALITE NANGANGKONG MAOY PROVINCIAL CHAIRMAN SA PDP-LABAN SA BOHOL APAN DR. DOLOREICH DUMALUAN MIINGON NGA DILI TINUOD ANG PAGKATUDLO KANG BALITE
*GIKLARO NI KANHI PANGLAO MAYOR, DR. DOLOREICH DUMALUAN, NGA UBOS SA IYANG LIDERATO ANG PDP-LABAN SA BOHOL UG DILI KANG BISE-GOBERNADOR DIONISIO BALITE
*GIAPROBAHAN SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN ANG CITY HEALTH CODE OF 2018 DIIN HATAGAN OG PAGTAGAD ANG MGA TAWO NGA DUNAY DIPERENSYA SA PANGISIP
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics