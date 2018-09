*RED TIDE ALERT OVER COASTAL WATERS OF DAUIS AND TAGBILARAN CITY HAS BEEN HOISTED FOR SIX MONTHS ALREADY

*BALILIHAN GROOMED TO BE A PROVINCIAL NURSERY AND AN AGREEMENT WAS SIGNED FOR THIS PURPOSE DURING THE LAUNCHING OF AGRO-FAIR YESTERDAY

………………

*KUMPIRMADO NANG MIDAGAN PAGKA-GOBERNADOR SI CABSEC TOLOY EVASCO, SUMALA NI BISE MAYOR RICHARD BUCAG SA SEVILLA

*MIKABAT NA SA 14 MILYONES KA PESOS ANG KANTIDAD SA SHABU NGA NASAKMIT SA KAPULISAN SUD SA SIYAM KA BUWAN NING TUIGA

*NANAWAGAN ANG COMELEC NGADTO SA WA PA NAKAPAREHISTRO UG BUOT MOBOTAR SUNOD TUIG NGA MOAPAS SA KATAPUSANG PAGPANGRESHITRO KARONG ADLAWA

MIABOT NA SA KAPIN 42 MIL KA BOTANTE ANG NAGPATALA SA COMELEC ATUL SA PADAYONG PAGPANGREHISTRO NGA TAK-UPAN KARONG ADLAWA

*401 NA KA TAWO ANG NADAKPAN GUMIKAN SA PAGKALAMBIGIT SA ILEGAL NGA SUGAL SUD SA SIYAM KA BUWAN NING TUIGA

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics