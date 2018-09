*ANOTHER BROWNOUT EXPERIENCED LAST NIGHT AS THE 69KV TAGBILARAN-GARCIA LINE TRIPPED AGAIN AT THE HEIGHT OF HEAVY RAINS AND STRONG WINDS

*SANGGUNIANG PANLUNGSOD OF TAGBILARAN CITY URGES THE THREE CONGRESSMEN OF BOHOL TO INCLUDE IN BUDGET HEARING FOR 2019, AN ALLOCATION FOR A FLYOVER PROJECT FROM CPG NORTH TO MANGA DISTRICT TO EASE TRAFFIC CONGESTION

*BOARD MEMBER JADE BAUTISTA TO RUN FOR REELECTION, WHILE BOARD MEMBER ALEXI TUTOR CONSIDERS RUNNING FOR CONGRESSWOMAN OF THIRD DISTRICT

*MAG-USA ANG SIMBAHANG KATOLIKO UG ANG MGA KAWANI SA GOBYERNO SA PAGPANGHINLO SA KABAYBAYONAN SA BOHOL KARONG ADLAWA ATUL SA PAGTIMAAN SA INTERNATIONAL COASTAL CLEAN-UP DAY

*PADAYONG GIPANGUSGAN SA PROBINSIYA ANG PAG-PROMOTE SA FARM TOURISM SA BOHOL

*NAUGDAW SA SUNOG ANG USA KA KARAANG BALAY SA BACLAYON DIIN BANA-BANANG MIKABAT NGADTO SA TUNGA SA MILYON KA PESOS ANG DAMYOS

