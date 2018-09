*SENATOR SONNY ANGARA WILL BE THE KEYNOTE SPEAKER DURING THE VISAYAS-WIDE CONVENTION OF THE NATIONAL MOVEMENT OF YOUNG LEGISLATORS

*CIVIL SERVICE COMMISSION WILL CONDUCT A FORUM ON RA 11032, PROMOTING EASE OF DOING BUSINESS AND EFFICIENT DELIVERY OF GOVERNMENT SERVICES ON OCTOBER 1

*MIKABAT SA 10.4 MILYONES KA PESOS ANG KANTIDAD SA SHABU NGA NASAKMIT SA KAPULISAN SUD SA WALO KA BUWAN

*GATUO ANG HEPE SA KAPULISAN SA TAGBILARAN NGA USA KA GRUPO NGA NAGBASE SA BUENAVISTA ANG MILUNGKAB SA BUHATAN SA NATIONAL IRRIGATION ADMINISTRATION

*GIBUTYAG NI BOKAL RICKY MASAMAYOR NGA USA KA GANG SA SUGBO ANG NAGPASIUGDA SA MGA NAGPANGHITABONG PAGPANUNGGAB SA MGA NAGMOTORSIKLO SA CANDIJAY UG ALICIA

*PATAY ANG USA KA MYEMBRO SA BANTAY BAYAN BOHOL PROVINCE CRIME WATCH HUMAN MIBANGGA SA USA KA MINIBUS ANG GIMANEHO NGA MOTORSIKLO

*MGA MOLUPYO SA LOAY NAKADAWAT OG BUGAS UG SAPATOS GIKAN KANG SAP BONG GO, MAYOR RB IMBOY ABUTAZIL NANGUNAY SA PAGPANG-APOD-APOD

