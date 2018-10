*11-HOUR BLACKOUT CLARIFIED; POWER SERVICE INTERRUPTION TO AFFECT ENTIRE BOHOL STARTS 4 O’CLOCK THIS MORNING UNTIL 3 THIS AFTERNOON, INSTEAD OF THE ORIGINAL SCHEDULE OF 5 IN THE MORNING UNTIL 6 IN THE EVENING

*SANGGUNIANG PANLALAWIGAN SUPPORTS RESOLUTION OF THE PROVINCIAL DEVELOPMENT COUNCIL REQUESTING FUNDING ASSISTANCE OF P197 MILLION FROM THE TOURISM INFRASTRUCTURE AND ENTERPRISE ZONE AUTHORITY (TIEZA) FOR THE CONSTRUCTION OF NEW CHOCOLATE HILLS COMPLEX IN CARMEN

*NAMATIKDAN SA PROVINCIAL DIRECTOR SA KAPULISAN NGA MGA KWERPO SA KAPULISAN SA KALUNGSORAN DUNAY KAKUWANG SA PAMAAGI PAGSEGURO SA KAHAPSAY UG KALINAW

*GISUGYOT NI BOKAL ALEXI TUTOR NGA IDILI ANG PAGSUL-OB OG MGA DILI MAAYO NGA MGA PANAMIT SAMTANG NAGSAKAY UG NAGMANEHOG MOTORSIKLO

*NAGKASABOT SI KONSEHAL PHILIPP BESAS UG KONSEHAL JONAS CACHO NGA IDUSO ANG PAGPAUSBAW SA PLETEHAN SA MGA TRAYSIKOL

*GIPAHALUNA KARON SA KAPITOLYO UG NATIONAL HOUSING AUTHORITY ANG PAGTUGOD OG DUGANG MGA BALAY ALANG SA MGA DUNAY KAPANSANAN

*PADAYON PANG NANAWAT ANG CIVIL AVIATIONS AUTHORITY NIADTONG BUOT MAKASUD OG TRABAHO SA NEW BOHOL AIRPORT SA PANGLAO

