*PROVINCIAL HEALTH OFFICE CLARIFIES THERE IS NO DENGUE OUTBREAK IN BOHOL BUT ADVISES PUBLIC TO TAKE PRECAUTIONARY MEASURES

*NFA-BOHOL MANAGER PENG EVASCO SAYS BUYING PRICE FOR PALAY INCREASED TO P20.40 PER KILO AND THERE IS SUSTAINED RICE DISTRIBUTION IN THE MARKET AT P32 PER KILO

*NAG-UNA GIHAPON ANG TAGBILARAN SA GIDAGHANON SA MGA NATAPTAN OG DENGUE

*MIKUNHOD ANG MGA PRESYO SA MGA KOMERSYAL NGA BUGAS, SUMALA SA TIGDUMALA SA NFA-BOHOL NGA SI PENG EVASCO

*TUN-AN PA SA KONSEHO SA SYUDAD SA TAGBILARAN ANG MAMAHIMONG PAMAAGI SA PAGKOLEKTA OG DOS PESOS MATAG KILOMETRO NGA DUGANG PLETEHAN SA MGA SUMASAKAY OG TRAYSIKOL

*GIAPROBAHAN SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN SA UNANG PAGBASA ANG GAHING PUNDO SA PROBINSYA ALANG SA TUIG 2019 NGA MOKABAT SA 2.5 BILYONES KA PESOS

*GIAPROBAHAN SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG 20 PESOS NGA USBAW SA SUHULAN SA MGA KAWANI SA KAPITOLYO

*GIHIMO ANG GROUND BREAKING CEREMONY SA LUNA NGA TUKORAN SA GIPLANO NGA CITY MALL NGA ABLIHAN DINHI SA TAGBILARAN SA DOUBLE DRAGON CORPORATION DIIN 30 PORYENTO GIPANAG-IYA SA ILADONG SM PRIME HOLDINGS

