*STAFF OF VICE-GOVERNOR DIONING BALITE CLARIFIES THAT THE VICE GOVERNOR GOT A CONA FROM PDP-LABAN BUT HE OPTED TO USE THE CONA FROM PWERSA NG MASANG PILIPINO BECAUSE THE ASPIRANTS UNDER HIS TICKET FAILED TO GET CONA FROM PDP-LABAN

*DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP PROPOSES INVESTIGATION ON THE STAGNATION OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY AND ON THE BIDDING PROCEDURES BUREAUCRATIC RED TAPE, AND OTHER FACTORS THAT MAY HINDER THE PARTICIPATION OF LOCAL CONTRACTORS IN BIDDING FOR PROJECTS

……………

*SOBRA SA 1 KA KILONG SHABU NGA NAGKANTIDAD OG P11.8 MILYONES ANG KINATIBUK-ANG NASAKMIT ATOL SA ONE TIME BIG TIME OPERATION SA BOHOL

*GIIMBESTIGAHAN SA KAMPO DAGOHOY ANG PAGKASIKOP SA USA KA GIKATAHAPANG TIGPAYUHOT OG DROGA NGA NAKUHAAN OG KANTIDAD SA 11 MILYONES KA PESOS NGA SHABU

*GILAUMAN NGA DAKO OG IKATABANG ANG MGA PLEA BARGAINING SA SULIRAN SA PAGHUOT SA MGA BILANGGUAN DINHI SA BOHOL

*MIABOT LAMANG OG 22 ANG MAGPAPILI SYUDAD SA TAGBILARAN ALANG SA NAGKADAIYANG KATUNGDANAN SA SIYUDAD

*NAGPROTESTA NA SAB ANG MGA SAKOP SA HUMABOL BATOK SA NAGKAMAHAL NGA PRESYO SA MGA PALALITON

*GIHANGYO SA MGA KONSEHAL SA SYUDAD SA TAGBILARAN ANG MGA TRICYCLE DRIVERS UG OPERATOR NGA MO-TUMAN SA BALAUD SA KADALANAN SAMTANG SILA NAMASAHERO ARON NGA DILI MAAPEKTUHAN ANG MAAYONG EMAHE SA SYUDAD ILABI NA NGADTO SA MGA BISITA

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics