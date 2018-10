*DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP AND FORMER PANGLAO MAYOR DOLOREICH DUMALUAN HAS PREROGATIVE IN THE PDP-LABAN LINE UP IN BOHOL, THOUGH THE CERTIFICATES OF NOMINATION AND ACCEPTANCE OF LOCAL CANDIDATES WOULD BE SIGNED BY NATIONAL OFFICERS OF THE PARTY

*FORMER PANGLAO MAYOR DOLOREICH DUMALUAN UNIFYING LEADERS INTO ONE TICKET FOR 2019 ELECTIONS AGAINST NILA MONTERO

……………..

*GIKUMPIRMA NI SPECIAL ASSISTANT TO THE PRESIDENT (SAP) BONG GO NGA ABLIHAN NA SA SUNOD BUWAN, (NOBYEMBRE, ANG NEW BOHOL AIRPORT SA LUNGSOD SA PANGLAO

*SAP BONG GO, TAK-OM ANG BABA KUNG SUPORTAHAN BA ANG KANDIDATURA PAGKAGOBERNADOR NI CABSEC EVASCO, SAMTANG SI DEPUTY SPEAKER ART YAP ANG GITUBOY PAGKA-GOBERNADOR SA PDP-LABAN, ANG PARTIDO NI PRESIDENTE DUTERTE

*SAP BONG GO NANGUNA SA PAGBUKAS SA MALASAKIT CENTER SA GOV. CELESTINO GALLARES MEMORIAL HOSPITAL KAGAHAPON

*MIABOT NA’G PITO KA TAWO ANG GIDAKOP SA KAPULISAN SA SYUDAD SA TAGBILARAN TUNGOD SA PAGPANABAKO SA PANG-PUBLIKONG MGA DAPIT

*SI BOKAL ELPIDIO JALA PA ANG UNANG MISANG-AT OG KANDIDATORA SA IYANG PAGPASUBLI PAGKABOKAL SA PINILIAY SUNOD TUIG, SAMTANG WA PAY MISANG-AT OG KANDIDATORA SA SIYUDAD SA TAGBILARAN

*PATAY ANG USA 9 ANYOS NGA BATANG LALAKI HUMAN NALIGSAN OG CANTER SAMTANG PAINGONG MO-SKWELA SA LUNGSOD SA CLARIN KARONG BAG-O

