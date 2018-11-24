TODAYS TOP NEWS SATURDAY NOVEMBER 24, 2018
Nov 24th, 2018 by headlines
*GOV. EDGAR CHATTO CONSIDERS THE OPERATION OF THE INTERNATIONAL AIRPORT IN PANGLAO AS A GAME CHANGER IN BOHOL AND IT IS EXPECTED FOR TOURIST INFLUX TO REACH 2 MILLION A YEAR, MORE THAN DOBLE THE CURRENT RATE OF 800,000 A YEAR
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*GITINGUHA SA BUHATANG REHIYONAL SA BFAR NGA HIMOONG INADLAW-ADLAW NA ANG FISH MARKET UG TIENDA DINHI SA BOHOL
*BAG-O NA ANG HEPE SA BUREAU OF FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES (BFAR) DINHI SA BOHOL
*MATAPOS NA NING TUIGA ANG PRE-FEASIBILITY STUDY SA GILARAW NGA MGA TULAY SA CENTRAL VISAYAS NGA MAGDUGTONG SA NEGROS, CEBU UG BOHOL, GIKATAKDANG MATAPOS NING TUIGA ANG GIHIMONG PRE-FEASIBILITY STUDIES SA GISUGYOT NGA LINK BRIDGES SA CENTRAL VISAYAS, SUMALA KANG DPWH UNDERSECRETARY EMIL SADAIN
*TAGBILARAN GIHAPON ANG NAG-UNA SA MGA DAPIT NGA DUNAY DAGHANG NATALA NGA MGA KASO SA DENGUE DINHI SA BOHOL
*GIPASIDUNGGAN ANG 10 KA POLICE STATION DINHI SA BOHOL UG UBAN PANG MGA AHENSYA NGA NAGPATUMAN SA BALAUD SA KALAMPUSAN BATOK ILLEGAL NGA DROGAS
*DILI MALIKAYAN NGA MAG-HUOT UNYA ANG MGA SAKYANAN SA MOSUNOD NGA MGA SEMANA KUNG SIRAD-AN NA ARON TIWASON OG TRABAHO ANG TULAY NGA NAGDUGTONG SA BARANGAY MANGA SA TAGBILARAN UG BARANGAY LAPAZ SA CORTES, SUMALA SA DPWH
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