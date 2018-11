*ANOTHER POWER SERVICE INTERRUPTION SCHEDULED WHOLE DAY TODAY IN TAGBILARAN CITY, AND ANOTHER ON TUESDAY NEXT WEEK

*BOARD MEMBER ALEXIE TUTOR HIGHLIGHTS DISASTER PREPAREDNESS IN HIS HOMETOWN IN TIME OF THE TYPHOON SEASON THAT USUALLY COMES AT THE CLOSE OF THE YEAR

*HIMUON TIBUOK BOHOL KARONG ADLAWA ANG SYNCHRONIZED BARANGAY ASSEMBLY BATOK DENGUE

*NIABOT NA SA DAUIS ANG 10 KA MISTING MACHINE GIKAN SA DOH-7, UG NAKAIGUAN SA MGA MOLUPYO NGA MAGDUNGAN OG PANGLIMPYO SA TIBUOK LUNGSOD KARONG ADLAWA TUNGOD KAY ANG LUNGSOD SA DAUIS MAOY NAG-UNA SA GIDAGHANON SA MGA PASYENTE SA DENGUE NGA NANGAMATAY KARON PANAHONA

*WA PAY KAUSABAN SA GITAKDA NGA PETSA SA PAGBUKAS SA NEW BOHOL AIRPORT SA PANGLAO UG GILAUMAN NGA MADAYON KINI KARONG NOBYEMBRE 27 DIIN SI PRESIDENTE RODRIGO DUTERTE MISMO ANG MANGULO

*DI PA MAKAHATAG OG BAG-ONG TARIPA ANG SYUDAD SA TAGBILARAN NGADTO SA MGA TRICYCLE DRIVER KABAHIN SA BAG-ONG UMENTO SA PLETEHAN NGA 10 PESOS, SANGLIT BAG-O PAMAN NA-USAB ANG MINIMUM NGA PLETEHAN

*NAGDUGANG ANG SOUTHERN STAR BUS OG BIYAHE SA PANGLAO-TAGBILARAN NGA ROTA UG PABALIK

