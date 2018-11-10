TODAYS TOP NEWS SATURDAY NOVEMBER 10, 2018
Nov 10th, 2018 by headlines
*2-HOUR BLACKOUT EXPERIENCED AT DAWN TODAY AS NGCP IMPLEMENTS NORMALIZATION PROCEDURE AFTER COMPLETION OF EMERGENCY REPAIR WORKS AT MAASIN SUBSTATION
*UNDERWATER MONITORING IN BALICASAG ISLAND CONDUCTED TO ASSESS THE BIOPHYSICAL ASPECT OF THE AREA
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*SA PANGLAO, NAG-USA NA ANG GRUPO NI BOARD MEMBER BENJIE ARCAMO NGA MAGPAPILI PAGKAMAYOR UG ANG GRUPO NI BISE MAYOR PEDRO FUERTES ALANG SA PINILIAY SA MAYO 2019 BATOK KANG MAYOR NILA MONTERO
*GIAPROBAHAN NA SA CITY COUNCIL ANG PAGPAUSBAW SA MINIMUM NGA PLETEHAN SA TRAYSIKOL NGADTO NA SA 10 PESOS SA UNANG KILOMETRO NGA BYAHE
*GIPAMAHAYAG NI CITY HEALTH OFFICER, DR. JEIA PONDOC, NGA DILI SULBAD SA PROBLEMA SA DENGUE ANG PAGPAHIGAYON UG MISTING OPERATION O ANG PAGSABWAG OG KEMEKAL SULOD UG GAWAS SA PANIMALAY BATOK SA MGA LAMOK NGA NAGDALA OG DENGUE VIRUS
*GIPAABOT PA SA KAPOLISAN ANG SUMBANAN SA PAGPAMALIGYA OG PABUTO DINHI SA BOHOL
*GI-PAABOT NGA MAKADAWAT UG UG USBAW SA SUHULAN ANG MGA JOB ORDER/ CASUAL NGA MGA EMPLEYADO SA TAGBILARAN CITY HALL
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