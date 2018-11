*OBSERVANCE OF ALL SAINTS’ DAY AND ALL SOULS’ DAY GENERALLY PEACEFUL IN BOHOL, ACCORDING TO POLICE PROVINCIAL DIRECTOR ANGELES GEÑORGA JR

*FIVE-YEAR DEVELOPMENT PLAN DRAFTED FOR PANAMPAN WATERSHED IN DIMIAO

**SINANDIGAN MARINE PROTECTED AREA IN UBAY FOUND NOT SUITABLE FOR GIANT CLAMS, ACCORDING TO BOHOL ENVIRONMENT MAN AGEMENT OFFICE

…………….

*DUNAY MGA MGA CAMPAIGN MATERIALS SA MGA POLITIKO ANG GIPANGBUTANG DUOL SA MGA MENTERYO

*SAULOGON SA BOHOL UGMA ANG IKA-122 NGA ADLAWNG NATAWHAN NI PRESIDENTE CALOY GARCIA DIIN SI SENADOR JV EJERCITO MAOY PINASIDUNGGANG BISITA

*LUWAS RA ANG DRIVER SA USA KA MOTORELA HUMAN MILAHOS SA KANAL SA DIHANG GIKASUGAT NIINI ANG SOUTHERN STAR BUS NGA NAWAD-AN UG CONTROL DIDTO SA NASUDNONG DALAN SA LUNGSOD SA CARMEN

*NEGOSYANTE OG ISDA SA TALIBON GITULIS

