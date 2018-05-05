TODAYS TOP NEWS SATURDAY MAY 5, 2018
May 5th, 2018 by headlines
*4 ESSENTIAL PROJECTS ENDORSED IN YESTERDAY’S HISTORIC JOINT SESSION OF THE SANGGUNIANG PANLALAWIGAN AND SANGGUNIANG PANLUNGSOD
*TAGBILARAN CITY DRAFTS A NEW SEWERAGE PLAN THAT WILL PROVIDE A SYSTEM FOR THE STORAGE, COLLECTION, TRANSPORT, TREATMENT AND DISPOSAL OF SEPTAGE IN COMPLIANCE WITH EXISTING REGULATIONS
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*GIPATUBAG KARON SA COMMISSION ON AUDIT (COA) ANG BOL-ANONG INTERIM PRESIDENT SA PHILHEALTH NGA SI DR. CELESTINA MA. JUDE DE LA SERNA KALABOT SA DAKO NIINING NAGASTO SA PAGBIYAHE GIKAN SA BOHOL PAINGON SA CENTRAL OFFICE SA PASIG CITY
*GIPASAKAAN NA’G KASONG HOMICIDE ANG NAKADUNGGAB-PATAY SUD SA USA KA VIDEOKEHAN ATUL SA PISTA SA TAGBILARAN
*SA PADAYONG PAGPAKUSI SA KAPULISAN, GITUHOAN NGA ANG GIPUSIL SA BARANGAY SAN ISIDRO SA LUNGSOD SA TALIBON KARONG BAG-O DILI MAOY TUYO SA RIDING IN TANDEM; HINOON LUWAS NA ANG BIKTIMA NGA USA KA KANHI DRAYBER OG TRAYSIKOL
*MIPASALIG SI CONGRESSMAN RENE RELAMPAGOS NGA SUPORTAAN ANG MGA PROYEKTO NGA GIDUSO SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN UG SANGGUNIANG PANLUNGSOD ATUL SA HINIUSANG SESSION KAGAHAPON
*NAGPAHIMANGNO ANG COMELEC NGA DILI LANG BISAN ASA ANG PAGPANAPOT SA MGA CAMPAIGN MATERIAL UG ANHA LAMANG SA MGA DAPIT NGA GITAKDA
*18 KA BARANGAY ANG GISUGYOT NGA IPAUBOS SA ELECTION WATCHLIST AREAS
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