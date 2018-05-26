TODAYS TOP NEWS SATURDAY MAY 26, 2018
May 26th, 2018 by headlines
*CRIME VOLUME CONTINUE TO INCREASE AS REPORTED DURING THE PPOC MEETING YESTERDAY
*BARANGAYS WITHOUT SK COUNCILS CANNOT USE SK FUNDS FOR PROJECTS FOR LACK OF QUORUM
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*PANGULOHAN SA KADAGKUAN SA BUHATANG REHIYONAL SA DEP-ED ANG PAGLUSAD KARONG ADLAWA SA BRIGADA ESKWELA 2018 DINHI SA BOHOL
*GIPAMAHAYAG NI POLICE PROVINCIAL DIRECTOR ANGELES GEÑORGA NGA LUWAS GIHAPON PUY-AN ANG BOHOL TALIWA SA MGA KREMIN UG NAHITABONG ENGKWENTRO TALI SA NPA SA BILAR
*GIPAIMBESTIGAHAN SA GOBERNADOR ANG PAGPAMUTOL SA MGA BAKHAW SA BUENAVISTA
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