*IN WHAT APPEARS AS ELECTION-RELATED VIOLENCE, A KAGAWAD OF BARANGAY KATIPUNAN IN SAGBAYAN, WHO SUPPOSEDLY SOUGHT RE-RELECTION, WAS SHOT DEAD IN A SECLUDED ROAD IN BARANGAY CAMBITOON IN INABANGA

*LOAY MAYOR GIVES POLICE OPERATIVES THE CLEARANCE TO PURSUE THE OPERATION AGAINST TWO OF HER WORKERS WHO USED HER PIGGERY AS DRUG DEN AND DROP ZONE

*GIPANGHIMAKAK ANG MGA PAMASANGIL NGA GIPAKATAP SA NATAKTAK NGA BARANGAY TREASURER SA POBLACION DOS

*KARONG MARTES, MOBALIK NA SA TRABAHO SI VICE GOVERNOR BALITE UG MOBALIK NA SAB PAGKA-BOKAL SI ACTING VICE GOVERNOR BENJIE ARCAMO

*MIABOT NA’G 14 KA TAWO ANG NADAKPAN SA ELECTION GUN BAN

*MISAKA NA NGADTO SA 33 KA BARANGAY SA BOHOL ANG GIDEKLARAR NGA ELECTION HOTSPOT

