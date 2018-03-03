TODAYS TOP NEWS SATURDAY MARCH 3, 2018
Mar 3rd, 2018 by headlines
*PROVINCIAL ADMINISTRATOR AE DAMALERIO SAYS BOHOL PREPARES FOR BIGGER EVENT ON APRIL 21-27 WHICH IS THE PRISAA WHICH THE PROVINCE WILL ALSO HOST
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*SUPAK ANG MGA SAKOP SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN SA SAME SEX MARRIAGE DINHI SA PILIPINAS
*GIAWHAG NI CONGRESSMAN ARTHUR YAP ANG MGA TINUN-AN NGA TUTOKAN ANG PAGTUON UG LIKAYAN ANG MGA BISYO ARON MAKAB-OT ANG MAAYONG KAUGMAON
*POSIBLENG KALAMBIGITAN SA ILEGAL NGA DROGA ANG NAKITA SA MGA IMBESTIGADOR NGA HINUNGDAN SA PAGPUSIL-PATAY NI KANHI PO2 ZANDRO ZAMORA
*CEBU CITY NIÑOS GIHAPON ANG KAMPIYON SA CVRAA
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