TODAYS TOP NEWS SATURDAY MARCH 24, 2018
Mar 24th, 2018 by headlines
*TRIP GANG WORRIES AUTHORITIES, PARENTS; WHILE THE CITY POLICE INTELLIGENCE UNIT IDENTIFIED THE LEADER OF THE GANG AS A STUDENT OF DR. CECILIO PUTONG NATIONAL HIGH SCHOOL
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*GIPAMAHAYAG SA OIC SA DILG-PROVINCIAL OFFICE NGA WA SILAY NADAWAT NGA INJUNCTION ORDER BATOK SA PAGPATANGTANG KANG PANGLAO MAYOR NILA MONTERO
*GIPANIGURO SA KAPOLISAN SA LALAWIGAN NGA HUGOT NGA SEGURIDAD ANG IPATUMAN ATUL SA PAGTIMAAN SA SEMANA SANTA DINHI SA BOHOL SUNOD SEMANA
*ANDAM NA NGA IPADEKLARANG “DRUG-FREE” ANG LUNGSOD SA MARIBOJOC, UG DUHA KA BARANGAY SA BILAR
*GIISA NA SAB ANG RED TIDE ALERT SA KADAGATAN SA DAUIS UG TAGBILARAN
*NAALARMA ANG MGA KONSEHAL SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN SA NADAWAT NGA DIHAY HIGAYON NGA GITANGGONG SUD SA CITY SQUARES UG WA PAGAWASA ANG MGA PUMAPALIT ATUL SA BROWNOUT
*HAULING TRUCK SPILLING GRAVEL, ANAPOG ON ROADS THEY PASS; POSING DANGER TO MOTORISTS
*GISUSPENSO ANG USA KA TRAFFIC ENFORCER HUMAN NI-VIRAL SA SOCIAL MEDIA ANG HULAGWAY NGA NAGPAKITA NGA WA SYA NAGSUL-ON OG HELMET SAMTANG NAGMANEHO OG MOTORSIKLO
*GIPASIDUNGGAN SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN SI KAREN GALLMAN HUMAN MAKUHA ANG KORONA PAGKA-BINIBINING PILIPINAS INTERCONTINENTAL 2018
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