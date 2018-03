*P445.77-MILLION BRIDGE TO REPLACE THE EARTHQUAKE-DAMAGED CLARIN BRIDGE IN THE TOWN OF LOAY WHICH WILL START CONSTRUCTION ON APRIL 15 AND WILL BE COMPLETED IN EIGHT MONTHS

*BUYING PRICE OF SEAWEEDS NOW CLIMBS TO 73 PESOS PER KILO FROM ONLY 20 PESOS PER KILO WHEN THE INDUSTRY STARTED IN BOHOL

**PORMAL NANG GIBUKSAN ANG SAULOG TAGBILARAN KAGAHAPON

*GIPAMAHAYAG SA BUHATAN SA COMELEC DINHI SA BOHOL NGA MADAYON ANG PINILIAY SA BARANGAY UG SK KARONG MAYO 14

*DAYON NA GYUD ANG PAGBISITA NI DENR SEC CIMATU SA BOHOL KARONG LUNES, MARSO 19

