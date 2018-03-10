TODAYS TOP NEWS SATURDAY MARCH 10, 2018
Mar 10th, 2018 by headlines
*CITY POLICE RESUMES STRICT IMPLEMENTATION OF HELMET LAW WITHIN TAGBILARAN CITY
*BOARD MEMBER ROMULO CEPEDOZA PUSHES FOR A MEASURE REQUIRING POWER DISTRIBUTION UTILITIES TO THINK ABOUT ENVIRONMENT
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*GIPANGUNAHAN NI GOV. EDGAR CHATTO KAGAHAPON ANG SEND OFF CEREMONY SA PROSPERITY TEAMS SA PUROK POWER MOVEMENT NGA IPADALA NGADTO SA 13 KA MGA BARANGAY ARON MOHATUD OG NAGLADAIYANG PROGRAMA SA GOBYERNO SAMA SA MGA BASIC SERVICES UG LIVELIHOOD PROGRAM
*GISAWAY NI PROVINCIAL ADMINISTRATOR AE DAMALERIO ANG USA KA KOMENTARISTA SA RADYO NGA MITUIS SA KAMATUORAN NGA WALAY PLANO ANG KAGAMHANANG PROBINSIYAL NGA MAGTUKOD OG COAL-FIRED POWER PLANT SA BOHOL
*IMBESTIGAHON SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG ILEGAL NGA PAGPANGOBKOB OG ANAPOG SA ANDA
*GIPASABOT SA BUHATAN SA MAYOR SA PANGLAO NGA IGO LANG GIKUHA SA EMPLEYADO SA MUNISIPYO ANG DISMISSAL ORDER NGA GIPATAPOT SA PULTAHAN ARON MAHATOD OG TARONG NGADTO SA GIPATAKTAK NGA MAYOR NGA SI LEONILA MONTERO UG WAY DAUTANG TUMONG
*SA KATAPUSANG ADLAW SA BIRHEN SA SIMALA SA BOHOL, NANGHINAUT ANG MGA DEBOTO NGA MAKABALIK DINHI ANG MILAGROSANG IMAHE SA BIRHEN
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