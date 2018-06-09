TODAYS TOP NEWS SATURDAY JUNE 9, 2018
Jun 9th, 2018 by headlines
*10 AREAS IN PANGLAO MONITORED FOR COLIFORM CONTAMINATION NOW PASS LABORATORY TEST
*BOARD MEMBER TOMAS ABAPO JR. SAYS REBLOCKING OF ROADS IS JUST A WASTE OF FUNDS
……………….
*KASAMTANGANG GISUSPENSO ANG BIYAHE SA LITE SHIPPING COMPANY HUMAN AKSIDENTING MIBANGGA SA PANTALAN SA DIHANG PAINGON MODUNGGO GIKAN SA CEBU
*GIPAMAHAYAG NI KONSEHAL JONAS CACHO NGA DILI ANGAY BUTANGAN UG ADVERTISEMENT SA MGA NEGOSYO ANG GIPANGMUNTAR NGA LED BOARD DISPLAY SA NAGKADAIYANG DAPIT SA TAGBILARAN
*SUBHAN NA KARONG HUNYO 11 ANG BAG-ONG TALIBON DISTRICT JAIL NGA NAGKANTIDAD OG 8.4 KA MILYON KA PESOS
*DAKO OG GIKATABANG ANG PAGTANYAG OG REWARD MONEY SA PAGKAPATAY SA MOST WANTED CRIMINAL NGA SI EMIGDIO APARECE JR. NGA USA SA GITUMBOK NGA MIPATAY KANG MAYOR SAMPOL TIROL, SUMLA SA PANGULO SA SWAT TEAM
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics