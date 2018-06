*PROVINCIAL ADMINISTRATOR AE DAMALERIO EXPLAINS THAT THE REASON BOHOL LANDED IN THE 5TH SPOT IN THE LIST OF PROVINCES WITH MOST NUMBER OF BARANGAYS AFFECTED BY ILLEGAL DRUGS WAS THE RELIGIOUS ASSESSMENT ON THE DRUG SITUATION IN BOHOL BARANGAYS

*LTO TO CLOSE JAGNA OFFICE AND TRANSFER SOME PERSONNEL TO LTO-TAGBILARAN TO FAST-TRACK PROCESSING OF TRANSACTIONS

………….

*WAGTANGON NA ANG DRUG TEST SA MGA REKISITOS SA PAGLUKAT OG DRIVER’S LICENSE DINHI SA BOHOL, SUMALA NI LTO-7 REGIONAL DIRECTOR VICTOR CAINDEC

*GISUGDAN NA’G PATUMAN SA KAPULISAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN ANG OPLAN TAMBAY DIIN DAKPON ANG MGA MAGTAMBAY DAPLIN SA KARSADA SA LAWM NA NGA KAGABHION

*SUPORTADO SA MGA OPISYAL SA BOHOL ANG PAGPATUMAN SA OPLAN TAMBAY DINHI

*GIISTRIKTO NA KARON ANG PAGDILI SA PAG-VIDEOKE SA LAWM NGA KAGABHION NGA KANUNAY MAOY GIREKLAMO NGA MAKAHASOL NIADTONG BUOT NA’NG MOPAHUWAY

*WALA PA NAKASUD SA BOHOL ANG “PARTY DRUGS”, SUMALA SA PDEA-7

