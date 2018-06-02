TODAYS TOP NEWS SATURDAY JUNE 2, 2018
Jun 2nd, 2018 by headlines
*150 GRAMS OF SHABU WORTH P2.2 MILLION SHABU CONFISCATED FROM A NEWLY IDENTIFIED DRUG PERSONALITY IN PANGLAO
*SANGGUNIANG PANLALAWIGAN CALLS FOR THE SPEEDY INVESTIGATION OF THE MURDER CASE OF BUENAVISTA MAYOR SAMPOL TIROL AND MANHUNT ON THE PERPETRATORS
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*TURISTANG RUSSIAN NALANDIG SA TAMBALANAN HUMAN MIDASMAG SA POSTE SA KURYENTE ANG GIMANEHONG MOTORSIKLO DIDTO SA PANGLAO
*LAING KOMPANYA GIKAN SA KOREA ANG MITANYAG NGA MOTUKOD OG WATER TREATMENT PLANT SA SYUDAD SA TAGBILARAN
*SYENTO PORSYENTO NANG ANDAM ANG MGA TUNGHAAN ILAWM SA DEP-ED-BOHOL ALANG SA PAGBUKAS SA KLASE KARONG LUNES
*MILAPAS NA SA LAPAS SA 350 KA LIBO ANG MGA TINUN-AN NGA NAGPALISTA SA MGA NAGKADAIYANG TUNGHAAN SA LALAWIGAN NGA UBOS SA DEPED ALANG SA SCHOOL YEAR 2018-2019
*GISUSPENSO SA OMBUDSMAN ANG MAYOR SA DIMIAO NGA SI DANNY GUIVENCAN TUNGOD SA WALA PAGDEKLARA SA NEGOSYO SA IYANG ASAWA SA IYANG SALN
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