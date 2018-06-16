TODAYS TOP NEWS SATURDAY JUNE 16, 2018
Jun 16th, 2018 by headlines
*CHURCH CRIES JUSTICE FOR SLAIN CATHOLIC PRIESTS WHILE CALLING FOR THE PERPETRATORS STOP THEIR WRONGDOINGS
*POBLACION DOS BARANGAY CAPTAIN EXPLAINS SIDE IN THE RECENT INCIDENT WHERE A FATHER BROUGHT TO SOCIAL MEDIA, HIS RANTS REGARDING HIS FIVE-YEAR-OLD CHILD HAVING BEEN HURT AFTER TOUCHING AN ELECTRICALLY CHARGED LIGHT POST INSIDE THE BARANGAY’S BASKETBALL COURT
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*GIPAMAHAYAG SA DEP-ED NGA IPATAWAG ANG USA KA MAESTRA SA LAGTANG ELEMENTARY SCHOOL SA LUNGSOD SA VALENCIA UG PATUBAGON SA REKLAMO NGA NANGAMRAS SIYA OG NAWONG SA IYANG TINUN-AN
*NANGANTI SI PNP CHIEF OSCAR ABAYALDE NGA PADAYONON ANG PAGLUTOS SA MGA NALAMBIGIT SA ILEGAL NGA DROGAS
*GIPANGDAMAN NA SA LOKAL NGA PANGAGAMHANAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN ANG PAGPATUMAN SA ANTI-JAYWALKING ORDINANCE NGA IPATUMAN NA SA DILI MADUGAY
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